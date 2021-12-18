’قيادي فتح’ يتحدث عن المرحلة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/18 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، السبت، إن الانتخابات "المبكرة"، قد أضرت بحلفاء إيران، فيما لم تُصب الجهات ذات "الميول" لأميركا بأي ضرر، على حد تعبيره.

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وأضاف البطيخ خلال حوار أجرته معه الزميل ختام الغراوي، تابعه "ناس" (18 كانون الأول 2021)، أن "الانتخابات شهدت اخطاءً كبيرة في عمل المفوضية، والاخيرة لم تطبق القانون وهذا ما دفعنا إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية"، معتقداً بأن "قرار المحكمة الاتحادية سيحدث تغييراً".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية تمتلك صلاحية الغاء المصادقة على النتائج، وإعادة إجرائها، فضلاً عن استبعاد مرشحين كذلك"، مؤكداً في "حال ردت المحكمة الدعاوى المقدمة، فهذا لا يمنع بقاء القناعة لدينا بأن هناك تلاعبا بنتائج الانتخابات، وسندخل في صراع جديد يتعلق بتشكيل الحكومة".

ولفت إلى أن "الخلل الانتخابي يُكمن في عدم تطابق ما موجود داخل الصناديق مع الأجهزة الإلكترونية"، وتابع أن "هذا التلاعب الخارجي موجود منذ انتخابات 2018"، متحدثاً عن "وجود صراعات داخل الكتل السنية والكردية".

كما أكد البطيخ أن "إيران عندما تتدخل أو أميركا فهما يتدخلان لمصلحتهما".

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