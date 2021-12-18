2021/12/18 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..مواطنون يقطعون الطرق بالاطارات المشتعلة في منطقة “المهيدية” للمطالبة بالخدمات “صور” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. مواطنون يقطعون الطرق بالاطارات المشتعلة في منطقة “المهيدية” للمطالبة بالخدمات “صور”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. مواطنون يقطعون الطرق بالاطارات المشتعلة في منطقة “المهيدية” للمطالبة بالخدمات “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).