التجارة تطلق وجبة جديدة من الحبوب لمطاحن صلاح الدين

2021/12/18 | 20:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إطلاق الوجبة الأولى من الحصة العاشرة للحبوب إلى مطاحن محافظة صلاح الدين.وقال مدير فرع مجمعات الحبوب في صلاح الدين، جاسم محمد الجميلي للوكالة الرسمية، إنه “بتوجيه من قبل مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، باشرت الكوادر الفنية في جميع المواقع التابعة لفرع صلاح الدين بإطلاق تجهيز …

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