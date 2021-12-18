العراق يستنفر قرب الشريط الحدودي مع ايران

2021/12/18 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم السبت، بأن مناطق الشريط الحدودي مع ايران في حالة استنفار مؤقت تحسبا لسيول جارفة.

وقال عضو مجلس ناحية مندلي السابق، حيدر المندلاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "مناطق وقرى الشريط الحدودي الممتدة ضمن حدود ديالى في اشارة منه الى مدن مندلي وقزانية وخانقين وعشرات القرى في حالة استنفار مؤقت مع تدفق التقارير للانواء الجوية حول احتمالية هطول امطار غزيرة في الساعات القادمة ما يؤدي الى تدفق سيول جارفة".

واضاف المندلاوي ،ان" خلية ازمة حكومية تتابع الملف عن كثب وهناك عمليات رصد مستمرة للاجواء واذا ما تدفق السيول سيكون هناك عملا جماعيا اذا ما هددت حياة الاهالي خاصة في القرى الحدودية القريبة من منحدرات ووديان تدفق مياه السيول".

واشار الى ان" مناطق شرق ديالى الحدودية في امس الحاجة للسيول والامطار بعد ازمة جفاف مستمرة منذ 7 اشهر متتالية"، مؤكدا بان "الامطار ستعيد التوازن في ملف المياه خاصة للمناطق الزراعية والبساتين".

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