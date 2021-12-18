لاعب المنتخب والجوية كرار نبيل يعود للتدريبات عائدا من إصابته

2021/12/18 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد لاعب المنتخب الوطني و نادي القوة الجوية كرار نبيل انخراطه اليوم السبت، بالتدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من إصابة في الركبة ترك على أثرها النادي لعدة شهور

وقال نبيل لوكالة (بغداد اليوم)، انه يسعى "للعودة بقوة إلى مستواه المعهود و الاجتهاد للعودة للمنتخب الوطني".ولفت إلى أنه "يعي ان هذه العودة ستكون تدريجية لأنه علميا وفنيا ما تتوحب العودة على فترات يقررها المدرب للنادي الكابتن راضي شنيشل".

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