العراق يدعو باكستان الى فتح قنوات مصرفية مباشرة بين البلدين من خلال البنوك الحكومية وشبه الحكومية

2021/12/18 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا العراق باكستان الى فتح قنوات مصرفية مباشرة بين البلدين من خلال البنوك الحكومية وشبه الحكومية.وذكر بيان لوزارة الخارجية ,ان سفير العراق في إسلام آباد حامد عباس لفته التقى وزير المالية الباكستاني شوكت تارين، بحضور مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الدينية الشيخ طاهر محمود أشرفي".وأكّد السفير خلال اللقاء أن العراق وباكستان تربطهما علاقات أخّوية مبنية على أسس متينة من الروابط المشتركة، مشيراً إلى أن العراق كان من أوائل الدول التي إعترفت بباكستان".ودعا السفير خلال اللقاء, إلى فتح قنوات مصرفية مباشرة بين العراق وباكستان من خلال البنوك الحكومية وشبه الحكومية، لتقديم الخدمات المصرفية بين الشركات، علاوة على فتح خطابات اعتماد وتحويل الأموال، إذ تعتبر خطوة مهمة لزيادة النشاط التجاري والمصرفي بين البلدين".من جانبه رحب وزير المالية الباكستاني بهذه المقترحات، مبدياً دعمه لها لما فيها من مصلحة مشتركة للجانبين"./انتهى2

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