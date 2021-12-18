روسيا : إيصال مساعدات إنسانية وإجلاء مدنيين من أفغانستان

2021/12/18 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الدفاع الروسية أن 3 طائرات نقل عسكرية أوصلت اليوم شحنة مساعدات إنسانية لأفغانستان، أقلعت من كابل وعلى متنها مواطنون من روسيا ودول أخرى ممن رغبوا بمغادرة البلاد.وذكرت الوزارة في بيان : ان الطائرات من طراز "إيل-76" تقل نحو 200 شخص من مواطني روسيا وقرغيزستان والطلاب الأفغان الدارسين في الجامعات الروسية.ومن المقرر أن تهبط الطائرات في مطار تشكالوفسكي في ضواحي موسكو بعد أن تتوقف للتزود بالوقود في طاجكسنان ثم قرغيزستان.وكانت الطائرات الثلاث أوصلت إلى مطار كابل 36 طنا من الشحنات الإنسانية، بما فيها الأغذية والأدوية.وهذه هي رابع عمليات الإجلاء من أفغانستان التي تم تنفيذها بعدما شكلت الدفاع الروسية، بتوجيه رئاسي، مجموعة من ثلاث طائرات نقل عسكرية لهذا الغرض.وفي الفترة من 26 أب إلى 1 كانون الاول الحالي، تم إجلاء 770 من مواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان على متن طائرات النقل العسكرية، التي أوصلت أيضا أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية إلى أفغانستان./انتهى3

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