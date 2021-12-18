المرور توجه دعوة للمواطنين بشأن طباعة اللوحات الخاصة بالسيارات

2021/12/18 | 20:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، دعوة للمواطنين بشأن طباعة اللوحات الخاصة بالسيارات.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ندعو المواطنين ممن اكملوا تسجيل مركباتهم في مجمع تسجيل المركبات في الحسينية مراجعة الموقع لاستلام وتثبيت لوحات مركباتهم”.وأضافت انه “تمت طباعة كافة اللوحات للمعاملات المنجزة لغاية يوم الخميس المصادف …

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