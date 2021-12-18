إنفانتينو سيقترح العربية لغة رسمية في

2021/12/18 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغّة رسمية في منظمته، بحسب ما أعلنت الأخيرة السبت على هامش كأس العرب المقامة في قطر.

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