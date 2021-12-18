كربلاء: القبض على شخص هاجم دار احد المواطنين

2021/12/18 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في كربلاء، السبت، عن اعتقال شخص قام بالتهجم على دار مواطن في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 كانون الاول 2021)، انه "من خلال تجوال دوريات النجدة في كافة أرجاء المحافظة وعلى مدار ٢٤ ساعة وفقا لتوجيهات قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني وعن طريق الاتصال على الخط الساخن(١٠٤) عبر السيطرة المركزية بوجود مشاجرة في منطقة الأمن الداخلي على الفور تم التحرك من قبل دورية النجدة المرابطة في المنطقة".

وأضاف البيان، انه "تبين وجود شخص يتهجم على أحدى دور المواطنين و بحوزته سلاح نوع جي سي و( ١٣٨) اطلاقة و (٧) مخازن و مسدس نوع برونيك"، موضحا أنه "تم إلقاء القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

N.A

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