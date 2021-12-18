2021/12/18 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استبعد مسؤول في حركة “طالبان” الأفغانية اليوم السبت إمكانية أي تعاون عسكري بين سلطات أفغانستان والولايات المتحدة.وقال عبد السلام حنفي نائب رئيس مكتب الوزراء المؤقت في حكومة “طالبان” خلال لقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “طالبان” تستبعد أي تعاون عسكري لها مع واشنطن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طالبان” تستبعد أي تعاون عسكري لها مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طالبان” تستبعد أي تعاون عسكري لها مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).