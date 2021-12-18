تقلل وقت وتكاليف البناء.. شركة تصنع منازل حي كامل بالطباعة ثلاثية الأبعاد

2021/12/18 | 20:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعاون الشركة الناشئة Icon مع Lennar لبناء مجمع مكون من 100 منزل بالطباعة ثلاثي الأبعاد، وهو أكبر حي من نوعه في العالم.

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