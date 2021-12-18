اللجنة العسكرية تشرف على انسحاب القوات الأمريكية من عين الأسد

2021/12/18 | 20:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، نتائج جولة للجنة العسكرية في قاعدة عين الأسد، غربي الأنبار، ضمن إجراءات الإشراف على انسحاب القوات الأمريكية.

وذكر بيان للجنة، 18 كانون الأول/ديسمبر، أنّ الجولة جاءت "استمرارًا لنتائج الحوار الاستراتيجي ولمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل من البلاد وبدء عمل المستشارين".

وضمت اللجنة الفنية العسكرية العراقية، وفق البيان، مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش وعدد من القادة وخلية الإعلام الأمني.

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وأوضح البيان، أنّ "اللجنة زارت أماكن جمع التجهيزات والدعم اللوجستي، كما أجرت جولة ميدانية على المناطق التي كانت تشغلها قوات التحالف الدولي، واطلعت على بعض النماذج من الآليات والأجهزة الفنية التي بدأت قوات التحالف الدولي بتسليمها إلى الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة قوات شرطة حرس الحدود".

وأشار البيان، إلى أنّ اللجنة أكدت على "عمل بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق التي تتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية".

وتعرضت القاعدة التي وصفها ترامب عام 2019 بـ "الرائعة"، إلى سلسلة هجمات منذ اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع العام الماضي.

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