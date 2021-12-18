المرور تعلن انتهاء طباعة لوحات السيارات للمعاملات المنجزة حتى الخميس الماضي

2021/12/18 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، انتهاء المعاملات المسجلة، حتى يوم يوم الخميس الموافق 16 من الشهر الجاري.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 كانون الأول 2021): إن "مديرية المرور العامة تدعو المواطنين الكرام ممن اكملو تسجيل مركباتهم في مجمع تسجيل المركبات في الحسينية مراجعة الموقع لاستلام وتثبيت لوحات مركباتهم حيث تمت طباعة كافة اللوحات للمعاملات المنجزة لغاية يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١٢/١٦".

وأكدت مديرية المرور العامة، استمرار تسجيلها السيارات ’المكصوصة’، في مواقع التسجيل، وذلك بعد أنباء تحدثت عن توقف التسجيل.





وقال المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17كانون الأول 2021): إنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسجيل كل المركبات (المكصوصة)، وأن مجمعات التسجيل مستمرة باستقبال المواطنين".

وأضافت، أنه "حسب الية تنفيذ القرار الخاص بالمادة ( ٤٨ ) من قانون الموازنة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ باستثناء المركبات التي دخلت إلى العراق (أدوات أو قطع غيار)، وهذه لا تشمل المركبات التي تعرضت لحوادث وفيها إخبار رسمي بحصول الحادث وتم تبديل قمارتها على شرط أن يكون شاصي المركبة سليم وغير متلاعب به ولا يوجد به قطع أو قص".

وتابعت: "نتمنى من المواطنين الكرام عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة لكي لا يقعو ضحية بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلالهم".

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