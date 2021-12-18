2021/12/18 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن عمل مستشاري التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي.وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي الخاص بسحب القوات القتالية التابعة لقوات التحالف بشكل كامل، أجرت اللجنة الفنية العسكرية العراقية التي ضمت السادة كل من مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش وعدد من القادة والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وخلية الاعلام الامني، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".وأضاف: "نؤكد على إنهاء مهام القوات القتالية وسيكون عمل التحالف الدولي يتلخص بالمستشارين لتقديم الدعم اللوجستي والاستشارة والتمكين في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وسيكون عمل المستشارين ضمن قاعدة عسكرية عراقية يرأسها ويديرها قائد عسكري عراقي وستكون حماية المستشارين من قبل القوات العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول: عمل مستشاري التحالف بعين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول: عمل مستشاري التحالف بعين الأسد سيكون بإدارة قائد عسكري عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).