توب 5: الجزائر تفوز بكأس العرب لأول مرة.. ومندوب السعودية يهاجم بشار الأسد

2021/12/18 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من فوز الجزائر ببطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها، وخضوع رئيس الحكومة الأردنية للحجر الصحي، وتسجيل المملكة المتحدة أكثر من 90 ألف إصابة كورونا جديدة، وهجوم مندوب السعودية على الأسد يثير ردود فعل متباينة من المعارضة والحكومة السورية، وصولا إلى لرسالة محمد بن زايد لقطر وأميرها باليوم الوطني للدوحة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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