الحج والعمرة السعودية: لا يسمح بدخول الكعبة ولا مواعيد لاستلام الحجر الأسود

2021/12/18 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم السماح بدخول الكعبة، مؤكدة أنه لا يوجد في تطبيق “اعتمرنا” خدمة حجز موعد لاستلام الحجر الأسود.وأكدت الوزارة أن “إمكانية استلام الحجر الأسود تخضع لأنظمة […]

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