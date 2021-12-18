صلاة استسقاء في الأعظمية بمشاركة

2021/12/18 | 21:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن المجمع الفقهي العراقي، السبت، إقامة صلاة الاستسقاء في باحة جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية.

وذكر المجمع في بيان، 18 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "جموع غفيرة" شاركت في مراسم الصلاة بحضور أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي العراقي.

وأشار البيان، إلى أنّ "الحاضرين دعوا الله أن ينزل الغيث وينعم على البلد بالخير والبركة، في ظل انحباس مطري يشهده العراق".

كما بيّن، أنّ "الطه أكّد على ضرورة الرجوع إلى الله والتوبة وإكثار الدعاء والاستغفار لتنزل الرحمات".

وشهدت مدن المناطق الشمالية في الساعات الماضية سيولاً إثر موجة أمطار، فيما يتوقع راصدون أنّ تشمل موجة الامطار العاصمة بغداد خلال الفترة المقبلة.

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