كأس العرب: الجزائر تتوج باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي

2021/12/18 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توج منتخب الجزائر بطلا لبطولة كأس العرب 2021 للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على نظيره تونس، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”البيت“.

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وسجل أمير سعيود لاعب الجزائر هدفا رائعا في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة على يمين حارس مرمى تونس.

واستغل ياسيمن براهيمي لاعب منتخب الجزائر خروج حارس تونس لمنطقة جزائهم وقام بهجمة مرتدة ليسجل الهدف الثاني في المرمى التونسي الخالي.

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