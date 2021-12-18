المنتخب الجزائري يتوج بكأس العرب بعد الفوز على تونس

2021/12/18 | 21:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تُوِّج المنتخب الجزائري، بلقب كأس العرب لكرة القدم، بعد الفوز على تونس (2-0) اليوم السبت، على ملعب البيت، في المباراة النهائية للبطولة.سجل هدفي المنتخب الجزائري، أمير سعيود في الدقيقة (99)، وياسين براهيمي في الدقيقة (120+5).

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