إنعاش الأهوار تتحدث عن مجاري مياه لها مهمتان بسبب السيول

2021/12/18 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت لجنة انعاش الأهوار في محافظة ميسان، اليوم السبت، ان الأمطار والسيول التي تجتاح البلاد، ستنعش الأهوار.

وقال عضو اللجنة عدنان الغانمي لوكالة (بغداد اليوم)، أن "هنالك مجاري مائية وقنوات أنشأت منذ أن ضربت السيول محافظة ميسان في السنوات السابقة ".

واوضح، ان "هذه القنوات تقوم بمهمتين الأولى تقليل خطر السيول وتفريغ المياه والثانية رفد الأهوار بكميات من هذه المياه وذلك سوف ينعشها ".

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