الآثار سلبية.. ما تأثير المشكلات السياسية على تعاطي المخدرات؟.. تصريح عراقي خطير

2021/12/18 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد اليوم- خاص

‏أكدت عضو مجلس النواب السابق، ريزان شيخ دلير، اليوم السبت، أن المعالجات الحكومية لقضية تعاطي المخدرات اصبحت لها آثار سلبية وغير مجدية، فيما طالبت بإنشاء مصحات لمعالجة المدمنين".

وأوضحت دلير، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "هنالك تقصيراً واضحاَ من الحكومة في معالجة متعاطي المخدرات في السجون حيث انهم يدخلون كمتعاطين ويتحولون إلى تجار داخل السجن "مشيرة إلى أنه "يجب انشاء مصحات مخصصة لمعالجة المتعاطين".

‏وأضافت، أن "المشاكل السياسية أثرت على الوضع العام للبلد وجعلت اختراق الحدود متاحاً لتجار المخدرات وبكافة الوسائل".

‏وتابعت، دلير أن "هنالك ارتباطات لجهات سياسية فيما يخص تجارة المخدرات في العراق ولذلك اصبح من الصعب السيطرة عليها والحد من انتشارها".

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