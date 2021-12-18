النزاهة: ضبط حالات رشوة وهدر للمال وبضائع ممنوع استيرادها في البصرة

2021/12/18 | 21:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم السبت، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة البصرة، أسفرت عن ضبط ضابط برتبة مُقدَّمٍ مُتلبساً بالرشوة وحالات هدرٍ للمال العامِّ وحاوياتٍ مُحمَّلةٍ ببضائع ممنوع استيرادها.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “العمليات تمَّت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ”، لافتاً …

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