صالح: اللغة العربية جزء مساهم في الحضارة الإنسانية

2021/12/18 | 21:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، أن اللغة العربية جزء مساهم في الحضارة الإنسانية.وقال صالح في تغريدة له على منصة تويتر تابعها “النور نيوز” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: “إِنَّ الَّـذي مَلَأَ اللّـغاتِ مَحـاسِناً..جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضّادِ، في اليوم العالمي للغة العربية، اللغة النابضة بالحياة نُطقاً وسماعاً وكتابة، …

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