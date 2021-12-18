اصابة احد عناصر الحشد الشعبي شمال بابل

2021/12/18 | 21:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب أحد عناصر الحشد الشعبي في ناحية جرف النصر شمال بابل مساء اليوم السبت.وقال مصدر امني في بابل" أن أحد عناصر الحشد الشعبي أصيب مساء اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب أحد نقاط التفتيش التابعة للحشد الشعبي في ناحية جرف النصر شمال بابل.واضاف أن الجريح تم نقله إلى مستشفى الاسكندريه للعلاج"/ انتهى

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