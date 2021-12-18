العراق يتصدر قائمة دول الجوار باستيراد السلع من ايران

2021/12/18 | 21:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد متحدث مصلحة الكمارك الايرانية روح الله لطيفي أن العراق تصدر قائمة الـ 15 بلدا مجاورا لايران من ناحية استيراد السلع خلال فترة من 21 آذار حتى 20 تشرين الثاني 2021.وأوضح لطيفي" في بيان اليوم السبت، أن العراق استورد خلال الفترة المذكورة، 21.636 مليون طن من السلع الايرانية بقيمة 6.133 مليار دولار تلته تركيا بـ 11.351 مليون طن بقيمة 3.768 مليار دولار والامارات 7.289 مليون طن بـ 2.935 مليار دولار.وأضاف أن افغانستان جاءت رابعا في الترتيب، بـ 3.057 مليون طن و1.271 مليار دولار وباكستان 1.866 مليون طن بقيمة 764 مليون دولار , مشيرا الى بقية ترتيب دول الجوار في استيراد السلع من ايران وهي روسيا وآذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وكازاخستان وقطر والكويت والبحرين والسعودية ".واوضح, أن الغاز المسال والمشتقات النفطية والبتروكيماويات استحوذت بالترتيب على 50 بالمئة و40 بالمئة من حجم وسعر السلع الايرانية المصدرة لدول الجوار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية، والبقية شملت مواد غذائية ومنتجات زراعية وصناعية ومواد انشائية ومعدني"./انتهى2.

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