2021/12/18 | 21:12 - المصدر: المورد نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الجزائر لكرة القدم يتوج بكأس العرب بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 2 -0) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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