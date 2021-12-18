‏منتخب الجزائر لكرة القدم يتوج بكأس العرب بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 2 -0



‏منتخب الجزائر لكرة القدم يتوج بكأس العرب بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 2 -0
2021/12/18 | 21:12 - المصدر: المورد نيوز
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