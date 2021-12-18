إنفوغراف.. اليوم العالمي للغة العربية

2021/12/18 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اليوم العالمي للغة العربية » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 21:08

بغداد - واع

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