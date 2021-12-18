2021/12/18 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EpG-hOdudcA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عوائل المغيبين والمعتقلين يطالبون بإنهاء معاناتهم وإعادة أبنائهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عوائل المغيبين والمعتقلين يطالبون بإنهاء معاناتهم وإعادة أبنائهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).