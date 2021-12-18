شرطة كركوك توضح تفاصيل مقتل احد منتسبيها

2021/12/18 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، السبت، عن تفاصل مقتل احد منتسبيها.

وذكرت المديرية، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 كانون الاول 2021)، أن "بعد الاخبار عن مقتل أحد منتسبي مديرية شرطة محافظة كركوك في منطقة واحد حزيران أوعز قائد شرطة المحافظة العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) بالتحقيق في مجريات الحادث وباشرافه الشخصي".

وأضاف البيان، انه "تبين بان الجاني (حدث) هو أبن المجنى عليه وقد لاذا بالفرار بعد حصول الجريمة وبعملية نوعية وبعد نصب كمين وتحديد محل تواجده تم القبض عليه من قبل مفارز قسم مكافحة الاجرام".

واوضح، انه "تم تسليمه الى مركز شرطة العدالة تمهيدا لاحالته الى مركز شرطة الأحداث للتحقيق معه وبيان اسباب الحادث وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق .



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وفي وقت سابق، قال مصدر امني لـ NRT عربية، ان "الابن قتل والده بالخطأ في منطقة 1 حزيران، والاب كان منتسبا في قيادة شرطة كركوك".

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