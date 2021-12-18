منتخب الجزائر يتوج بكأس العرب للمرة الأولى في تاريخه

2021/12/18 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس

العرب، عقب فوزه على نظيره التونسي (2-0)،

في المباراة النهائية التي جمعتهما

اليوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة

بالتعادل السلبي، ليضطر المنتخبان للعب

شوطين إ

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