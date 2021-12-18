مؤسسة النبأ في كربلاء تناقش الدور التربوي في المؤسسات التعليمة

2021/12/18 | 21:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهمية ان تكمل التربية دور صناعة الانسان بالتكامل مع المؤسسة التعليمية.

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