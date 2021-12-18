2021/12/18 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احرز المنتخب الجزائري، اليوم السبت، كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره التونسي.ونالت الجزائر لقب البطولة بعد فوزها على تونس 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب “البيت” المونديالي في الدوحة.

وبعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل من دون أهداف، لجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول سجل الجزائري أمير سعيود الهدف الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وعزز زميله ياسين براهيمي تقدم “محاربي الصحراء” بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

يذكر أن المنتخب القطري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “974” اليوم السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تحرز كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تحرز كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).