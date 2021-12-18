2021/12/18 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي وسوريا.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وطالعته “العين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تحبط هجوما لـ”العمال الكردستاني” على قواتها بسوريا المركز الخبري الوطني.

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