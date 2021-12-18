روسيا وأوكرانيا.. علاقة بالإكراه

2021/12/18 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توتر صناع القرار الروسي تجاه الناتو وأوكرانيا، يكشف عن أن التهديد لم يصل إلى الحديقة الخلفية لروسيا بل إن أزمة العلاقة مع كييف تمس جوهر العقيدة الجيوسياسية الروسية وفضاءها العام

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