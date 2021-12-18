كربلاء اقل المحافظات حصولا على الطاقة الكهربائية ..وهذه الاسباب

2021/12/18 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع ان محافظة كربلاء المقدسة

هي اقل المحافظات حصولا على الطاقة

الكهربائية حيث تتراوح كميات الطاقة

المستحصلة للمحافظة من 500الى 550 ميكا

واط من بينها الطوارئ ومعمل الاسمنت

ومناطق اخرى مستثناة

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