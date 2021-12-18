مرتفعات سفانيتي في جورجيا.. هل بقيت عالقة في القرون الوسطى الأوروبية؟

2021/12/18 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف إلى سفانيتي..هي منطقة نائية منتشرة عبر مساحة واسعة من القمم المغطاة بالثلوج والممرات المغطاة بأشجار التنوب في مرتفعات جورجيا، وجميعها مرتبطة ببعضها البعض من خلال سلسلة من القرى الصغيرة التي تعود للقرون الوسطى.

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