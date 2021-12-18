أمن كردستان يقبض على مجموعة ’داعشية’: أحد انتحارييها فجّر نفسه في مدينة الصدر

2021/12/18 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مجلس أمن اقليم كردستان، السبت، إلقاء القبض على مجموعة من عناصر داعش في أربيل، كانت تروم تنفيذ "هجمات إرهابية" في المدينة.

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وذكر المجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الأول 2021)، أن "المديرية العامة لمكافحة الإرهاب القت القبض على مجموعة تابعة لولاية شمال بغداد في تنظيم داعش بمدينة اربيل ".

وأضاف، أن "هذه الخلية التي القي القبض عليها تتألف من مجموعة امنية قامت فيما مضى بتشكيل مفرزة في مدينة اربيل وتأمين الانتحاريين لهذه المفرزة".

وتابع، "وقام الجهاز بالقاء القبض على 3 انتحاريين".

وجاء في البيان، ان "إحدى الأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعة هي تفجير احد انتحارييها نفسه في مدنية الصدر يوم عرفة الموافق 19 تموز 2021".

مجلس أمن إقليم كردستان اوضح ان "هذه المجموعة قامت بشراء السلاح والمعدات العسكرية ونقلها إلى بغداد، كذلك كانت تخطط لتنفيذ هجمات أكثر في المستقبل، لكن بجهود ومتابعة المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان تم الكشف عن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية وإلقاء القبض عليهم".

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