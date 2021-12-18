سعر صرف الدولار من جديد.. اللجنة المالية السابقة تتشاءم بشأن دفع رواتب موظفي العراق

2021/12/18 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد عضو اللجنة المالية السابق، جمال كوجر، اليوم السبت، انه في حال لم يتم إقرار موازنة 2022 فإن الحكومة المقبلة ستكون شبه حكومة تصريف أعمال.وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة الجديدة لن تستطيع تنفيذ برنامجها الحكومي دون وجود موازنة وهذا يعني ان ربع عمرها سيمضي دون تطبيق برنامجها وستكون شبه حكومة تصريف أعمال".ورجح كوجر "اقرار موازنة 2022 رغم الخلافات والمشاكل التي قد تثار فيما يخص إعادة سعر الصرف لأن الحكومة الجديد ستكون غير قادرة على دفع 1على 12 من الموازنة التشغيلة وبالتالي ستكون هنالك تحركات جادة لإقرار الموازنة".

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