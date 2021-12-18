بسبب تفشي المتحور الجديد.. دولة اوربية تعلن اغلاقا عاما

2021/12/18 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن رئيس الوزراء الهولندي / مارك روتي / إغلاقا عاما في البلاد خلال فترة عيد الميلاد وحتى منتصف الشهر المقبل.وقال في مؤتمر صحفي : أقف هنا الليلة بحزن، ولاختصار الأمر بجملة واحدة، سيفرض إغلاق في هولندا اعتباراً من الغد 19 كانون الأول الحالي وحتى 14 كانون الثاني المقبل.وياتي القرارلاحتواء التفشي المتسارع لمتحور فيروس كورونا المسمى / أوميكرون /./انتهى3

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