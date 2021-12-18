2021/12/18 | 22:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/18 | 22:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في تركيا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).