2021/12/18 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، السبت، استدعاء سفيرها لدى اليمن ليخضع للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

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