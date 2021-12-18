2021/12/18 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أستقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، ناقلتين وسفينة محملة بمادة الرز لصالح الى أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي .وقال مدير عام الموانئ الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تستقبل سفينة محملة بمادة الرز وناقلتي وقود في ميناء ام قصر الجنوبي المركز الخبري الوطني.

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