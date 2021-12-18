2021/12/18 | 22:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aXiAwZuM-Kg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى.. نقابة الفنانين تنظم ورشة عن كتابة السيناريو السينمائي لدعم الحركة السينمائية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المثنى.. نقابة الفنانين تنظم ورشة عن كتابة السيناريو السينمائي لدعم الحركة السينمائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).