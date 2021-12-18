هولندا تعتزم فرض إجراءات إغلاق صارمة للحد من انتشار أوميكرون

2021/12/18 | 22:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في مؤتمر صحفي متلفز يوم السبت، أن هولندا ستفرض إغلاقًا صارمًا جديدًا اعتبارًا من الخامسة من صباح غدٍ الأحد بالتوقيت المحلي، للحد من انتشار متغير فيروس كورونا (أوميكرون).

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