الفتح: الإطار التنسيقي لن يذهب لتشكيل الحكومة دون التيار الصدري

2021/12/18 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، السبت، إن الإطار التنسيقي لن يذهب لتشكيل الحكومة دون التيار الصدري، داعياً في الوقت ذاته الصدر، لجمع الأطراف المختلفة.وأوضح البطيخ في متلفز تابعه “النور نيوز”، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طرح الأغلبية الوطنية وهي محاصصة بشكل آخر، وهناك مخاوف من قبل بعض الأطراف …

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