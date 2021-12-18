برشلونة تلقب الطاولة على إلتشي

2021/12/18 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-2) على إلتشي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليجا.وسجل الأهداف لبرشلونة جافي وجوتجلا ونيكو في الدقائق 16 و19 و85، بينما سجل لإلتشي، مورينتي […]

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