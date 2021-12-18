برشلونة يفوز على التش بثلاثة أهداف

2021/12/18 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق برشلونة فوز ثمين ومثير على حساب ضيفه إلتشي، في مباراة الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني، بنتيجة (3-2).ورفع الفريق الكاتالوني رصيده بعد الفوز إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، أما إلتشي بقي السادس عشر بـ 15 نقطة.تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16، بهدف اللاعب المتألق فيران جوتيلا بكرة رأسية رائعة استقرت في شباك الضيوف.وفي الدقيقة الـ 19 أضاف بابلو جافي الهدف الثاني، بكرة أرضية جميلة سددها، لتضرب في القائم، وتعبر إلى المرمى.وبعد ذلك استمر برشلونة في المحاولات، وكان مسيطر على المباراة بشكل كامل، لكنه لم يوفق في إضافة هدف ثالث.وفي الشوط عاش برشلونة لحظات مربكة، بهدف تقليص الفارق لإلتشي في الدقيقة 62 عن طريق تيتي مورينتي، ثم هدف التعادل في الدقيقة 63 بتوقيع بيري ميلا.وفي الدقيقة الـ 85 سجل البديل نيكو جونزاليس هدف الانتصار للبارسا، بعد تمريرة وصلته من رفيقه جافي.

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