وفد من الداخلية يزور الفتاة مريم (تفاصيل)

2021/12/18 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادزار وفد من دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية برئاسة اللواء سعد معن، اليوم السبت، (الفتاة مريم) التي تعرضت لاعتداء من قبل احد المتهمين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوفد بعضوية مدير قسم محاربة الشائعات العميد نبراس محمد ورئيس الشعبة النسوية في الشرطة المجتمعية الرائد بسمة الزيدي، حيث نقلوا اللواء معن تحيات وسلام وزير الداخلية لها ولاسرتها، واطلع على حالتها الصحية".واكد معن، وفقا للبيان، ان "وزارة الداخلية من خلال وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية مكافحة اجرام بغداد مهتمة جدا بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بقضيتها".

واستمع، الى "طلبات واحتياجات اسرتها التي بدورها ثمنت اهتمام وزارة الداخلية بهم والتواصل معهم".

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