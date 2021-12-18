بتشكيلة شبابية .. برشلونة يحقق فوزا صعبا على ضيفه التشي

2021/12/18 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق برشلونة فوزا صعبا (3-2) على ضيفه إلتشي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.وسجل أهداف برشلونة الثلاثي الشاب جافي وجوتجلا ونيكو في الدقائق 16 و19 و85، بينما سجل إلتشي عبر مورينتي ومييا في الدقائق 62 و63.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر./انتهى3

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